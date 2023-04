Musik aus Langenfeld und Solingen Duo Leise mit neuer Single „Grenzenlos“

Zwei Monate später, im Dezember, wurden Leise als „Beste Popband“ mit dem Deutschen Rock und Pop Preis 2022 ausgezeichnet. Diesen Preis erhielten zuvor auch Künstler wie zum Beispiel Yvonne Catterfeld, Pur, Juli oder Luxuslärm. Für ihre Ballade „Spiel“ bekamen Leise ebenfalls den Deutschen Rock und Pop Preis in der Kategorie „Bester Popsong 2022“. Ein Doppelschlag, den zuvor nur wenige für sich verbuchen konnten. Sicherlich liegt dieser bisherige Erfolg auch an dem musikalischen Stil des Duos, der deutsche Texte mit dem Klang des bluesigen Pop Rock‘s verbindet. Ein wenig erinnert das Ganze an die Art, die man eher aus Nashville (TN/USA) kennt. Da der Leise-Produzent und Gitarrist Haluk Koudsi kein Geheimnis aus seiner Vorliebe für den modernen Country Rock macht, ist der Sound durchaus nachvollziehbar. Streng nach dem Motto, dass Stillstand den Tod bedeuten könnte, brachte das Langenfeld-Solinger Duo im Januar 2023 die Single „Gift“ heraus, die eine Hommage an die melodischen Rocksongs der 1980er Jahre darstellt.