Konzert in der Krankenhauskapelle in Xanten Duo-Klassical singt wieder „Melodien zur Weihnacht“

In diesem Jahr wird es wieder einen Tag vor Heiligabend ein besinnliches Konzert in der Krankenhauskapelle des St.-Josef-Hospitals in Xanten geben. Andrea Eurich und Michael Mrosek singen am Samstag, 23. Dezember, 18 Uhr, „Melodien zur Weihnacht“. Der Eintritt ist frei. Die Künstler freuen sich aber über eine Spende.