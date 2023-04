Preisgekrönter Gin aus Langenfeld Ein Langenfelder über den Gin des Lebens

Serie | Langenfeld · 24 pflanzliche Zutaten entfalten in Kombination mit dem passenden Tonic Water eine immense Vielfalt an Geschmacksnoten. Der Langenfelder Olaf Hellhammer gewann mit seinem handwerklich hergestellten Gin schon mehrere internationale Auszeichnungen. Nun erklärt er, was sich für Besonderheiten in seinen Kreationen verbergen und warum es sich lohnt, bei Spirituosen durchaus etwas tiefer in die Tasche zu greifen.

09.04.2023, 10:00 Uhr

Olaf Hellhammers Gin-Kreationen, die dem Londoner Vorbild folgen, haben schon mehrere internationale Auszeichnungen gewonnen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Von Maximilian Wiescher

Wacholder, Angelikawurzeln, Orangenblüten und -zesten, Lavendel, Rosmarin, Pfeffer und mehr – insgesamt 24 Zutaten – machen den einzigartigen Geschmack des „Hellhammer Langenfeld Dry Gin“ aus. Hinter diesem Namen steckt jedoch nicht etwa das höllisch-hammermäßige Geschmackserlebnis, das diese Spirituose womöglich hinterlässt, sondern der Name ihres Erfinders Olaf Hellhammer. Ein neutraler Grundalkohol, eine Art Kornbrand, basierend auf Weizen aus dem Sauerland, holt die begehrten Geschmacksstoffe aus den Zutaten heraus. Rein chemisch gesehen ist ein Gin nämlich eigentlich kaum etwas anderes als ein Doppelkorn, der aromatisiert und ein drittes Mal destilliert wird.