Monheim Frühlingsfest mit spanischem Flair

Um die Themen Sport und Gesundheit geht es an der Krischerstraße. Zahlreiche Vereine laden dort zum Lacrosse, Tennis, Tischtennis, Schach, Hindernisparcours oder Torwandschießen ein. Auch ein Surfsimulator werde aufgebaut. Dazwischen böten Street-Food-Stände unter anderem Burger, Flammkuchen, gebratene Champignons und Crêpes an, heißt es. Für das Frühlingsfest seien einige Sperrungen notwendig. Von Samstag, 22. April, 13 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr, wird die Krischerstraße von der Lindenstraße bis zum Kreisverkehr Gartzenweg, der Rathausplatz vom Kreisverkehr am Gartzenweg bis zur Ausfahrt der Busspur am Monheimer Tor und die Alte Schulstraße zwischen dem Kreisverkehr am Rathausplatz bis zum Schelmenturm sowie die Lommer-jonn-Chaussee gesperrt. Der Gartzenweg vom Kreisverkehr am Rathausplatz bis zu Hausnummer 5 ist von Samstag, 22. April, 11 Uhr bis Montag, 12 Uhr, nicht befahrbar. Heinestraße und Eierplatz sind nach Abbau des Wochenmarktes am Samstag bis ebenfalls 22 Uhr am Sonntag gesperrt. Die Behindertenparkplätze werden auf die Mittelstraße vor Hausnummer 9 sowie auf die Poststraße gegenüber Hausnummer 2 und 2a verlegt.