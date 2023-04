Fußball, Oberliga FCM gegen Schlusslicht unter Zugzwang

Am Ostermontag gilt es für den 1. FC Monheim: Im Rheinstadion empfängt er ab 15 Uhr den FSV Duisburg. Die Monheimer befinden sich auf dem 17. Tabellenplatz der Fußball-Oberliga und stehen damit unter Zugzwang. Mit den Duisburgern reist der Tabellenletzte an, der jedoch sein letztes Spiel gegen den 1. FC Kleve mit 1:0 gewann. „Trotz der Tabellensituation wird der FSV Duisburg uns fordern“, warnt FCM-Cheftrainer Dennis Ruess, der sein Team an das Auftreten aus der letzten Partie gegen Schonnebeck anknüpfen lassen und wichtige drei Punkte einfahren will.