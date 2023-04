Fußball, Oberliga SFB planen keine Geschenke

Sie sind gute Freunde: Auf der einen Seite legt der Cheftrainer Salah El Halimi mit den Oberliga-Fußballern der Sportfreunde Baumberg (SFB) am Ostermontag (15.30 Uhr) alles in die Waagschale, um bei Turu Düsseldorf zu gewinnen, auf der anderen ist er seit Jahren eng mit dem ehemaligen Baumberger und heutigen Turu-Trainer Francisco „Paco“ Carrasco befreundet, dem er am Ende der Saison den Klassenerhalt wünscht – nur noch keinen Erfolg im kommenden Heimspiel.