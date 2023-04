Stall im eigenen Garten Mit dem Haus kamen auch die Hühner

Kurz plustert er sich auf, der leuchtend rote Kamm steht wie eine Standarte. Er wirft den schwarz gefiederten Kopf zurück und schreit ein „Kökerökö“ heraus. Sein Bruder ahmt es ihm nach und dann reichen die beiden Hähne bei der verbalen Verteidigung ihres Revieres eine Weile die Staffel hin und her. „Reines Machtgehabe“, sagt Peter Raabe, der soeben mit dem Fotografen das Hühnergehege betreten hat, was die beiden prächtigen Hähne mit ihrem in der Sonne grünlich schillernden Hals- und Schwanzgefieder offenbar als Provokation auffassen.