Wettbewerb : Das ist der beste Lkw-Pannenhelfer

Langenfeld Der Langenfelder Oliver Osygus hat einen Wettbewerb für Lkw-Pannenhelfer gewonnen.

Auf den Autobahnen gibt es für Lastwagen-Fahrer wenige Ruhezeiten, auch nachts und an Wochenenden rollt der Verkehr. Entsprechend gibt es für die Trucker europaweite Netzwerke von Hilfen für Pannen und Störungen. Die Firma Premio-Reifen- und Autoservice mit ihren sieben Standorten zwischen Wuppertal und Bonn ist Teil der Truck-Force, die an sieben Tagen in der Woche 24 Stunden lang, mit Reifenproblemen liegen gebliebene Lkw wieder flott macht. Jeder Truck-Force-Partner ist technisch komplett ausgestattet und verfügt über gut ausgebildetes Personal. „Lastwagen müssen rollen“, fasst Tino Ventura, der Leiter der Langenfelder Niederlassung, die volkswirtschaftliche Notwendigkeit dieses umfassenden Services zusammen.