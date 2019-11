Monheim : 40-köpfige Reisegruppe besucht Monheims Partnerstadt Tirat Carmel

Damit einer Reise in eine von Monheims Partnerstädten auch finanziell nicht im Wege steht, kann es Förderungen aus dem Rathaus geben. Davon hat auch eine Gruppe Ehemaliger und Eltern des Otto-Hahn-Gymnasiums profitiert, die nach Tirat Carmel gefahren sind.

. Begleitet wurde sie von OHG-Schulleiter Hagen Bastian. Der Besuch in der Partnerstadt direkt am Mittelmeer zählte zu den Höhepunkten der zwölftägigen Reise durch das Heilige Land. Bürgermeister Arie Tal und der Ehrenringträger Eli Fedida feierten mit ihnen die inzwischen 30-jährige Städtepartnerschaft. Arie Tal übermittelte herzliche Grüße an seinen Monheimer Kollegen Daniel Zimmermann und freute sich über die engagierte und intensive Zusammenarbeit mit ihm. Die Monheimer reisten von Tirat Carmel über Haifa zum See Genezareth, bevor es dann über Jerusalem, Bethlehem und die Negev-Wüste nach Eilat ans Rote Meer ging. Zwei Tage in der lebendigen Metropole Tel Aviv rundeten das Programm ab. „Wir möchten die Städtepartnerschaft auch weiterhin mit Leben füllen. Städtische Zuschüsse für Städtepartnerschaften helfen mit, die Kosten zu senken“, sagt Hagen Bastian. Das OHG bietet die Israelfahrt inzwischen regelmäßig an. Informationen gibt es direkt beim Gymnasium unter der E-Mail schulleitung@ohg.monheim.de. Weitere Informationen über Förderungen von Begegnungen mit Partnerstädten gibt es auf der städtischen Homepage unter https://www.monheim.de/stadtleben-aktuelles/staedtepartnerschaften. ilpl