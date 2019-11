Zwei Konzerte : 100 Sänger aus zwei Chören proben für Friedensmesse

Esther Kim und Matthias Krella studieren das Werk ein.

Langenfeld „Musik von Karl Jenkins: unbedingt ökumenisch!“ – so heißt ein Chorprojekt, das am kommenden Wochenende zweimal in der Kirche St. Josef aufgeführt wird.

„The Armed Man – A Mass for Peace“ von Karl Jenkins ist ein interreligiöses Werk mit Texten aus der lateinischen Messe, aus dem Koran, aus der altindischen Mahabharata und verschiedenen Dichtern. Die Komposition aus dem Jahr 2000 endet mit der Hoffnung auf Frieden im neuen Jahrtausend.

Nahezu 100 Sängerinnen und Sänger der evangelischen Kantorei der Erlöserkirche sowie des katholischen Kirchenchores an St. Josef und dem Chor Laudate an Christus König haben sich zusammengetan. Sie studieren unter der Leitung von Esther Kim und Matthias Krella dieses großartige Werk ein. Es wird mit zwei Solisten und Mitgliedern der Bergischen Symphoniker nun zwei Mal in der katholischen Kirche St. Josef aufgeführt; wegen Reparaturarbeiten in der evangelischen Erlöserkirche wird das ursprünglich dort geplante Sonntagskonzert ebenfalls in die Josefskirche verlegt. Die Karten behalten dort natürlich ihre Gültigkeit. Eintritt: 15 Euro. Karten im Pfarrbüro und bei Chormitgliedern.

16. November, 19.30 Uhr, und 17. November, 17 Uhr, St. Josef, Solinger Straße 17.

(ilpl)