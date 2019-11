Monheim : Freikirchler loben Gott im Bowling-Center

Monheim Zum ersten Light-Home-Worshipabend kamen 50 Jugendliche und junge Menschen.

Unter dem Namen Light Home hatte das Team von „meet the middle“ zu Worship-Musik (christliche Musik zum Mitsingen) in die Bowling World Monheim eingeladen. Am letzten Oktoberwochenende kamen gut 50 junge Leute in die zum Wohnzimmer umgestaltete Clublounge des Bowling-Centers. Zu Gast war die Band „Change-Worship“ aus Velbert, die mit einer Mischung aus Rock- und Elektroklängen die Menge zum Mitsingen- und -tanzen anregte. Sprecher an dem Abend war der Gründer des Netzwerkes „all for one Fulda“ Björn Hirsch. „Wir wollten an einem Ort gemeinsam Beten und Singen, an dem junge Menschen sind und sich wohl fühlen“, sagte Stefan Drießen einer der Mitinitiatoren von Light Home. Der Abend war überkonfessionell: Initiatoren wie Teilnehmer kamen sowohl aus katholischen wie auch protestantischen Kirchen. „Wichtig sei, dass Jesus im Mittelpunkt steht“, erklärt David Previti von der Jesus-Haus Gemeinde. Veranstalter war dieses Mal die Freie-evangelische Gemeinde (FeG) Monheim. Christoph Schmitz, der aus dem Kreis Mettmann kam, sagte: „Der Abend war sehr anrührend und es war eine gechillte Atmosphäre. Ich habe lange nicht mehr so einen schönen Gottesdienst mitgefeiert.“ Das Lob nimmt die Vorbereitungsgruppe gerne an. So freuen sie sich schon auf den nächsten Abend. Der Name wird wieder Programm sein – Light und Home. Jesus, das „Licht“ der Welt, also Gott feiern und das in einem besonderen „Zuhause“.