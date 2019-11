Sportkurse für Senioren : Gymnastik in der Gruppe macht fit fürs Alter

Langenfeld/Monheim Die Sportgemeinschaften in Langenfeld (SGL) und Monheim (SGM) bieten spezielle Trainingsgruppen für bewegungsfreudige Menschen ab 55 an.

Der Name dieser Gruppe hatte Heide Breimeier angesprochen, als sie zu Beginn ihrer Rente nach einer sportlichen Betätigung Ausschau hielt. „Ich wusste, ich muss etwas tun“, sagt sie. Nach 20 Jahren Berufsleben im Büro war sie nach eigenen Angaben ziemlich eingerostet. „Das war ganz schön schwierig am Anfang“, gibt sie zu. Inzwischen ist Breimeier schon drei Jahre dabei und freut sich über ihre Fortschritte. „Ich komme jetzt wieder in die Hocke.“

Auch Irene Passarge hilft der Sport für Tätigkeiten im Alltag. „Es gibt viele Situationen, in denen ich weiß, dass ich die ohne den Sport nicht so hinbekommen könnte“, erzählt die 75-Jährige. Das fängt an beim Spazierengehen und endet bei der Gartenarbeit. Für Josef Rosenbaum bedeutet die Sportgruppe ein Anreiz, den inneren Schweinehund zu überwinden. „Als ich mit dem Berufsleben fertig war, wollte ich regelmäßig Sport machen“, berichtet er. Und in der Gruppe funktioniere das gut. Dazu komme die soziale Komponente. „Man lernt neue Leute kennen.“

In Monheim wird ebenfalls bis ins hohe Alter gesportelt. Dort bietet die Sportgemeinschaft Monheim (SGM) den Kursus „Sport 55+“ an, der sich an alle Senioren wendet, die Spaß an Bewegung, körperlicher und geistiger Fitness mit Musik haben. Er bietet am Donnerstagvormittag gymnastisches Ausdauertraining und leichtes, abwechslungsreiches Herz-Kreislauftraining. Bei der Wirbelsäulengymnastik am Montagvormittag geht es um Kräftigung und Mobilisation, Stretching und Entspannungsübungen zu anregender Musik. Ebenfalls am Donnerstagvormittag heißt es „Fit mit Tanz“ ein ganzheitliches Training mit einer Mischung aus Gymnastik und Tanz für alle Altersgruppen. Wer lieber draußen aktiv ist, kann sich einer der Walking- oder Nordic Walking-Gruppen anschließen, die am Dienstag- und Donnerstagabend sowie am Sonntagvormittag ihre Runde durch die Natur ziehen.