Langenfeld : Further Moor: Kreis fördert Ersatzpflanzungen

Das Further Moor in Langenfeld. In der Vegetationszeit liegen die Grundwasserstände um 50 bis 90 Zentimeter unter jenen Werten, die noch um die Jahrtausendwende gemessen wurden. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld (elm) Die „Wiedervernässung“ des Further Moores ist am Donnerstag, 25. Februar, Thema im Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz des Kreises Mettmann. Das in der Region Köln - Düsseldorf größte und ökologisch bedeutsamste offene Heidemoor droht auszutrocknen.

