Pandemie im Kreis Mettmann : Fieber nach Astrazeneca-Impfung

Kreis Mettmann Der Krisenstab im Kreis Mettmann hat über die Krankmeldungen wegen Nebenwirkungen der Impfung am Montag gesprochen. Die Impfungen gehen weiter, aber bei den Terminen für mobile Pflege- und Rettungsdienste wird die Dienstbereitschaft beachtet.

Der Krisenstab Corona im Kreis Mettmann hat am Montag über die Nebenwirkungen des Impfstoffs Astrazeneca gesprochen. Anlass dafür war eine erhöhte Anzahl an Krankmeldungen von Mitarbeitenden im mobilen Pflegedienst und Rettungsdienst des Kreises Mettmann, an die dieser Impfstoff aufgrund seiner Zulassung für unter 65-Jährige verimpft wird. Das erklärte Kreissprecherin Daniela Hitzemann. Offenbar haben sich viele Personen nach der Impfung mit Fieber krank gemeldet. Laut dem ärztlichen Leiter des Impfzentrums Thomas Nasse gehört dies zu den „normalen Nebenwirkungen“ einer Impfung. Das Fieber dauere ein bis zwei Tage lange an.

Dies führt im Kreis Mettmann laut Daniela Hitzemann zu einem erhöhten organisatorischen Aufwand. Die Impfung mit Astrazeneca geht in zwei Impfstraßen weiter. Allerdings werden die Personen bei der Terminvergabe so ausgewählt, dass die Dienstbereitschaft in ihren Einrichtungen gewahrt bleibt. Es werden also nicht – wie ursprünglich vorgesehen – ganze Schichten in einem Rutsch durchgeimpft. Dauerhafte oder schwerwiegende Nebenwirkungen der Corona-Schutzimpfung seien bislang im Impfzentrum nicht aufgetreten.