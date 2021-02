Monheim Inkluso : Politik berät über Impfzentrum

Monheim (elm) Heute tagt der Ausschuss für Inklusion, Soziales und Ordnung ab 18 Uhr im Ratssaal. Unter anderem werden Anträge der Minderheitsfraktionen zum bestehenden Impf-Fahrservice der Stadt Monheim für Menschen ab 80 Jahren behandelt.

In diesen wird entweder eine weitergehende Kostenübernahme durch die Stadt oder die Schaffung einer Busverbindung durch die BSM gefordert. Die Stadt, die grundsätzlich die Hälfte der Beförderungskosten von 60 Euro tragen will, lehnt diese Anträge ab. Ein kontertrierter Transport älterer Menschen zum Impfzentrum sei auch aus infektionslogischer Gründen nicht ratsam, heißt es in der Vorlage. Ein anderer Tagesordnungspunkt ist ein Bericht zur „inklusiven Kommunikation“. Interessierte Bürger können die Sitzung auf der städtischen Internetseite per Livestream mitverfolgen. Die Tagesordnungspunkte können anschließend auch über das Archiv einzeln abgerufen werden. Für Besucher der Sitzung besteht Maskenpflicht.