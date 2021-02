Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Der Inzidenzwert sinkt unter 70

Kreis Mettmann Die Zahl der an Covid19 Erkrankten ist im Kreis Mettmann auf 663 gesunkten; das sind 173 weniger als am Mittwoch voriger Woche. Der Inzidenzwert sank unter 70. Es gab erneut sechs Todesopfer.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 663 Infizierte, 20 weniger als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 48 (-3; 2 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Haan 42 (+5; 6 Neuerkrankungen), in Heiligenhaus 51 (-5; 2 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Hilden 66 (+3; 7 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Langenfeld 112 (+4; 7 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Mettmann 76 (+1; 3 Neuerkrankungen), in Monheim 43 (-3; 3 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Ratingen 64 (+6; 6 Neuerkrankungen), in Velbert 133 (+14; 18 Neuerkrankungen, 4 genesen)und in Wülfrath 28 (-2; 2 Neuerkrankungen, 4 genesen).