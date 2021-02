Monheim : Online-Vortrag über junge Rebellen

Monheim (elm) Die VHS Monheim bietet im Rahmen der Reihe „VHS Wissen live“ am Freitag, von 21 bis 23 Uhr, einen Vortrag für Jugendliche an. Christine und Benjamin Knödler haben Jugendliche im Kampf für eine bessere Welt porträtiert und stellen sie beim Vortrag „Young Rebels – 25 Jugendliche, die die Welt verändern“ (Kursnummer 21S1726) vor.

Greta Thunberg löst mit 16 Jahren mit ihrem Schulstreik weltweite Klimaproteste aus. Netiwit Chotiphatphaisal gründet mit 14 Jahren eine Zeitung, um sich in Thailand für Demokratie, Redefreiheit und eine Bildungsreform einzusetzen. Nach dem Vortrag der Autoren wird im Chat darüber diskutiert, ob diese jungen Leute Vorbilder sein können. Die Teilnahme ist zwar kostenfrei, eine Anmeldung im Internet unter http://www.vhs.monheim.de oder per E-Mail an vhs@monheim.de entgegen genommen ist aber nötig. Nur so erhalten interessierte Jugendliche auch den Zugangscode.