Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zahl der Corona-Kranken geht zurück

Kreis Mettmann 19 neu an Covid19 Erkrankte meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Dienstag. Das sind 37 weniger Neuerkrankte als vor einer Woche. Es gab drei weitere Todesfälle.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 643 Infizierte, 119 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 51 (-9; 3 Neuerkrankungen, 12 genesen), in Haan 37 (-3; 0 neu, 3 genesen), in Heiligenhaus 56 (-17; 0 neu, 17 genesen), in Hilden 63 (-5; 4 Neuerkrankungen, 8 genesen), in Langenfeld 108 (-9; 4 Neuerkrankungen, 11 genesen), in Mettmann 75 (-8; 0 neu, 7 genesen), in Monheim 46 (-15; 2 Neuerkrankungen, 17 genesen), in Ratingen 58 (-13; 2 Neuerkrankungen, 15 genesen), in Velbert 119 (-31; 3 Neuerkrankungen, 34 genesen) und in Wülfrath 30 (-9; 2 Neuerkrankungen, 11 genesen).