Langenfeld/Monheim : 127 in Langenfeld, 61 in Monheim

1324 Infizierte, 10994 Genesene, Inzidenz 186,0: Das ist der Sachstand zur Corona-Pandemie im Kreis Mettmann am Sonntag (17.01.2021).

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 897 Infizierte, 43 weniger als Freitag. Davon leben in Erkrath 81 (-7; 7 neu, 13 genesen), in Haan 57 (-4; 5 neu, 9 genesen), in Heiligenhaus 74 (-9; 13 neu, 18 genesen), in Hilden 75 (-6; 3 gneu, 9 genesen), in Langenfeld 127 (+1; 17 neu, 16 genesen), in Mettmann 97 (-15; 6 neu, 21 genesen), in Monheim 61 (+5; 18 neu, 13 genesen), in Ratingen 121 (-9; 9 neu,18 genesen, in Velbert 150 (-1; 32 neu, 32 genesen) und in Wülfrath 54 (+2; 9 neu, 7 genesen).