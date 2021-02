Kundenkarte zur Bindung der Kaufkraft : Neander-Taler für Mettmann als Währung im Einzelhandel

Mettmann Ob Stadtgutschein oder Bonuskarte – es gibt eine ganze Bandbreite an Tools zur Bündelung lokaler Kaufkraft. In Mettmann wird jetzt über die Einführung eines Neander-Talers als Bonusprogramm nachgedacht.

Bonuskarten sind keine neue Erfindung. Diese stadteigene Währung einerseits als Zahlungsmittel, das andererseits als probates Marketing-Instrument genutzt werden kann, haben Nachbarn im Kreis Mettmann wie Ratingen und Langenfeld schon längst. Auch in der Neandertal-Stadt ist dieses Format, das letztlich Kaufkraft in der Stadt binden möchte, immer wieder ein Thema und wird jetzt von den Mitgliedern der örtlichen CDU als Diskussionsgrundlage in den Ausschuss für Wirtschaftsförderung eingebracht.