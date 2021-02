Corona-Entwicklung : Virus-Mutation ist im Kreis Mettmann nachgewiesen

In einer Langenfelder Alteneinrichtung hat es am Wochenende schon Reihentestungen auf die Virus-Mutation gegeben. Der Kreis hat auch ein Besuchsverbot erlassen. Foto: dpa/Christian Beutler

Kreis Mettmann Vor einer Woche gab es noch keinen Nachweis, dass eine Mutation des Corona-Virus im Kreis angekommen wäre. Sonntag meldete der Kreis, dass in sieben von zehn Städten des Kreises Mutationen nachgewiesen worden sind.

Betroffen sind auch eine Altenpflegeeinrichtung und eine Kita in Langenfeld sowie eine Kita und eine Grundschule in Heiligenhaus. In der Altenpflegeeinrichtung kam es bereits zu Reihentestungen, meldet das Kreisgesundheitsamt. Für die Einrichtung wurde auch ein Besuchsverbot erlassen. Solche Untersuchungen stehen bei der Kita und der Schule in Heiligenhaus am Montag an.