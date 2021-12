Ratssitzung Langenfeld : BGL lehnt Stromnetz-Rückkauf ab

Langenfeld Mit Mehrheit (38 zu 12) hat der Rat der Stadt Langenfeld beschlossen, eine Netz-GmbH zu gründen. Die Bürgergemeinschaft begrüßt nur den Breitbandausbau.

(og) Dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Erwerb des Stromnetzes und der damit verbundenen Gründung der Stromnetz Langenfeld GmbH & Co KG stimmt die BGL im Rat nicht zu. „Wir haben uns im vergangenen Jahr sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt“, sagt BGL-Sprecher Gerold Wenzens. „Aber bei diesem Schritt gehen wir nicht mit.“ Seine Fraktion werde die Vorlage deshalb ablehnen. Die Finanzlage, so begründet er das „Nein“ der Bürger-Gemeinschaft Langenfeld, lasse dies nicht zu. Dass der Breitbandausbau priorisiert werden soll, begrüßt Wenzens hingegen. Das sei ein klarer Vorteil für die Stadt und ihre Bürger. Ein Stromnetz könne aus seiner Sicht auch ein anderes Unternehmen betreiben.

Grünen.Fraktionschef Günter Herweg begrüßt den Beschluss hingegen „sehr. Endlich kommen wir nach den vielen Gerichtsverfahren einen Schritt weiter“, sagt er in der Sitzung. Jetzt könne man den Ratsbeschluss von vor sechs Jahren endlich umsetzen, wenn auch nicht zu 100 Prozent. Er wertet die Gründung der Gesellschaft in Kooperation mit der Westnetz als einen Zwischenschritt. Denn es bestehe ja die Option, den zunächst 51-prozentigen Anteil, den die Stadtwerke an der Gesellschaft halten werden, aufzustocken. „Unser Ziel sind 100 Prozent“, so der Grüne.