Nach einem Jahr : „SKFM Beratungsstelle Arbeit“ in Monheim zieht erste Bilanz

Monheim Anfang des Jahres entstand die neue Beratungsstelle, die wegen Corona mit erschwerten Bedingungen zu kämpfen hatte. In vielen Fällen waren Existenzen bedroht.

Die „Beratungsstelle Arbeit“ des SKFM Monheim zieht nach knapp einem Jahr ihre erste Bilanz. Zum 1. Januar entstand sie aus dem früheren Arbeitslosenzentrum in Monheim. „Trotz oder gerade infolge Corona sind die Anfragen unserer Klienten gestiegen“, berichtet Diplom-Sozialpädagogin Daniela Prehn. Sie ist Leiterin und Pädagogische Fachkraft in der „Beratungsstelle Arbeit“. Die Nachfragen beträfen nicht nur den Bereich Arbeitslosigkeit oder Jobcenter-Angelegenheiten. Es seien auch vermehrt Bitten um Unterstützung beispielsweise bei Anträgen an das Sozialamt, die Ausländerbehörde, das Jugendamt, die Familienkasse oder Rentenstelle bei ihnen eingegangen, ergänzt Prehn. „Hinzu kam, dass viele andere Institutionen keine Präsenzmeetings angeboten haben. Um die Leute nicht völlig allein mit ihren Anliegen zu lassen,“ sagt sie, „haben wir die Unterstützung dann mit einem erweiterten Hygiene-Schutzkonzept durchgeführt, da teilweise Existenzen bedroht waren.“

Die „Beratungsstelle Arbeit“ ist am Rathausplatz 3, in Monheim zu finden. Persönliche Beratungsgespräche erfolgen nach vorheriger Terminabsprache – bevorzugt per Mail an beratungsstelle-arbeit@skfm-monheim.de oder Telefon 02173 9569 55. Termine sind individuell auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.