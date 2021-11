Städtische Geldanlage Langenfeld : Stadt soll Geld nachhaltig  anlegen

Langenfeld Ein BGL-Antrag zur ökologisch sinnvollen Anlage von städtischem Vermögen findet Zustimmung bei den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses.

Städtische Kapitalanlagen sollen in Langenfeld künftig verstärkt in nachhaltigen Fonds oder anderen Anlageformen getätigt werden. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss einstimmig beschlossen – auf (Prüf-)Antrag der Bürger-Gemeinschaft Langenfeld (BGL).

Hintergrund für den BGL-Antrag ist die neue europäische Transparenzverordnung. Danach müssen die Anbieter von Kapitalanlageprodukten sowie Finanzberater umfassender informieren. Mit Blick auf das Pariser „2-Grad-Ziel“ will die BGL die Anlagestrategie der Stadt hinterfragen. Sie fordert, dass Langenfeld künftig seine Anlagestrategie sukzessive entsprechend der im EU-Aktionsplan bestimmten Nachhaltigkeitspräferenzen ausrichtet wie Umwelt und sozial gute Unternehmensführung. Dazu sollen finanzielle Risiken aus Klimawandel , Ressourcenknappheit, Umweltzerstörung und sozialen Probleme minimiert werden, so das Ziel. Auch die Bekämpfung von Korruption und Bestechung spielt in der Verordnung eine Rolle.

Stadtkämmerer Thomas Grieger hat auf diesen Antrag entspannt reagieren können. Etwa 22,6 Millionen Euro habe die Stadt langfristig bei fünf Geldinstituten angelegt. „Wir haben dort nachgefragt, wie der Stand in Sachen Nachhaltigkeit ist“, so Grieger. Drei von den fünf Instituten haben bereits auf die Verordnung reagiert. Auch sei man bei diesem Thema mit anderen Kommunen im Gespräch. „Wir sind bereits in dieser Richtung unterwegs“, so der Kämmerer. Er regt an, Vertreter von Geldinstituten dazu in eine Sitzung einzuladen. „Denn wir müssen unsere Anlagerichtlinien dahingehend schärfen.“