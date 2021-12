Impf-Zahlen im Kreis Mettmann offenbar verzerrt : 4378 Booster-Impfungen an einem Tag?

Die Zahl der Booster-Impfungen im Kreis Mettmann nimmt deutlich zu – doch dahinter scheint ein technisches Problem zu liegen. Unser Überblick über die Corona-Zahlen am Mittwoch.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis am Mittwoch 2987 Infizierte erfasst, 27 weniger als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 332 (+7; 31 neu erkrankt), in Haan 135 (-2; 17 neu), in Heiligenhaus 193 (+15; 27 neu), in Hilden 357 (-17; 32 neu), in Langenfeld 381 (-7; 35 neu), in Mettmann 187 (+1; 21 neu), in Monheim 330 (+8; 29 neu), in Ratingen 492 (-35; 38 neu), in Velbert 492 (-4; 59 neu) und in Wülfrath 88 (+7; 11 neu). Insgesamt meldet der Kreis 300 Neuinfektionen.