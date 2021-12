Bauarbeiten in Monheim : Warten auf die närrische Trainingshalle

Der Umbau an der Lohmann-Reithalle zur Karnevalshalle in Monheim hat begonnen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Anfang 2022 könnte der Bau auf dem Hof von Landwirt Gerd Lohmann nach einigen Verzögerungen endlich beginnen. Dort können Karnevalisten und die Garden üben.

Auf dem Hof von Landwirt Gerd Lohmann tut sich was: Die alte Reithalle ist verschwunden und gibt den Blick frei auf das Gelände, auf dem sich künftig die Monheimer Karnevalisten und Gardetänzer auf die derzeit so schmerzlich vermisste Karnevalssession vorbereiten werden. Das Projekt Trainingshalle für die närrischen Vereinsmitglieder der Stadt schreitet langsamen Schrittes voran, wie auch Dietmar Hinken, Leiter des Gebäudemanagements, und Architekt Michael Nagy verraten.

Ob die Halle aus Stahl, Holz bestehen wird, sei nun abhängig von den Angeboten, die die Stadt als Bauherr erhält. Davon hänge am Ende auch ab, wie lange die Bauphase dauert, erklärt Nagy. „Holzbau braucht mehr Planungszeit.“ Eine grobe Planung sieht vor, dass die Halle im Herbst 2022 fertiggestellt ist. „Es könnte aber auch später werden, weil derzeit noch viele Fragezeichen offen sind“, gibt Nagy zu. Aktuell fehlen die Angebote, die Verfügbarkeit der Materialien müsse geprüft werden. „Wir wissen zum Beispiel jetzt schon, dass es kein Holz gibt und auch keine Wärmedämmung.“ Die Lieferengpässe in der Baubranche sind bekannt. Auch in Monheim müsse man daher mit Bauverzögerungen rechnen. Rein bürokratisch allerdings sei alles soweit in trockenen Tüchern. Der Bauantrag sei fertig, die Genehmigung erteilt.