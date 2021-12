Wunsch: Auch Privatbäume schützen : „Future for Leichlingen“ begrüßt Baumschutzsatzung

„Future for Leichlingen“ begrüßt Baumschutzsatzung

Leichlingen Ende November beschloss der Stadtrat eine Baumschutzsatzung für Bäume im öffentlichen Raum. Die Bürgerinitiative „Future for Leichlingen“ nimmt dazu nun Stellung.

Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach: Das Sprichwort wendet jetzt die Bürgerinitiative „Future for Leichlingen“ zur Ende November vom Rat beschlossenen Baumschutzsatzung für öffentliche Bäume an. Gerne würden die Akteure zwar auch den Schutz von privaten Bäumen erreichen, begrüßen aber „einen möglichen Teilerfolg“.