Langenfeld Corona-Demo : Corona-Gegner demonstrieren per Autokorso

Langenfeld Die Polizei begleitete den Konvoi durch Langenfeld.

(elm) Eine Versammlung von Gegnern der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen in Form eines Autokorsos fand am Samstagmittag in Langenfed statt. Parolen wie „Die Wahrheit wird siegen“ und „Redet mit uns“ und „Impfpflicht durch die Hintertür“ standen an einigen der insgesamt 27 Fahrzeugen, die sich vor ihrer zweistündigen Tour durch die Innenstadt auf dem Parkplatz am Freizeitpark Langfort versammelten. In einem Videoschnipsel, den der Veranstalter auf YouTube gestellt hat, erklingt im Hintergrund ein Lied mit dem Refrain: „Tanzt die soziale Distanz“.