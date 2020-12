Corona-Ticker : 103 Infizierte in Langenfeld, 99 in Monheim

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch 1257 mit dem Coronavirus Infizierte, 116 mehr als am Tag zuvor. In Langenfeld gibt es aktuell 103 Infizierte, in Monheim 99.

Gestorben sind eine 78-Jährige aus Ratingen, ein 85-Jähriger aus Hilden, eine 75-Jährige aus Mettmann und ein 83-Jähriger aus Velbert. Damit zählt der Kreis bislang 193 Corona-Tote. Von den Infizierten wohnen in Erkrath 85 (+1 im Vergleich zu Dienstag / 9 Neuinfektionen), in Haan 89 (0/1), in Heiligenhaus 52 (-1/2), in Hilden 146 (+31/37), in Langenfeld 103 (+24/28), in Mettmann 126 (+12/15), in Monheim 99 (+8/11), in Ratingen 217 (+15/23), in Velbert 248 (+19/27) und in Wülfrath 92 (+7/11). Als genesen gelten inzwischen 7705 Menschen, darunter 768 Langenfelder und 727 Monheimer. 147 Covid-19-Kranke sind zurzeit in einer Klinik, davon 14 Monheimer und 11 Langenfelder. In Quarantäne befinden sich kreisweit 3637 Menschen, darunter 345 Monheimer und 323 Langenfelder. Die Neuinfektionen-Inzidenz liegt bei 202,4 (17,1).