Weihnachten in Langenfeld : Künstler kochen für Schauplatz-Fans

Georg Huff, Geschäftsführer der Schauplatz GmbH, empfiehlt zum Beispiel Grauburgunder von Thorsten Krieger zur Vorspeise von Jürgen Becker. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Veranstaltungsbetrieb kommt mit einem Weihnachtsmenü zu seinen Gästen, das coronakonform in der Kernfamilie – die Rezepte gelten für vier Personen – gekocht werden kann. Schauplatz-Chef Georg Huff ist für die Weinempfehlung des Weihnachtsmenüs zuständig.

Die Veranstalter von Kulturevents sind besonders hart von der Pandemie betroffen. Auch die Langenfelder Schauplatz GmbH musste unzählige Veranstaltungen verschieben, den Vorverkauf schließen. Jetzt kommt der Veranstaltungsbetrieb mit einem Weihnachtsmenü zu seinen Gästen, das coronakonform in der Kernfamilie – die Rezepte gelten für vier Personen – gekocht werden kann. Chansonette Tina Teubner, der Kölner Kabarettist Jürgen Becker und WDR-Comedian René Steinberg haben jeweils das Rezept für einen Gang beigesteuert. Und für das Schauplatz-Team übernimmt der GmbH-Geschäftsführer Georg Huff die Getränkeempfehlungen.

Appetit auf mehr machen kann er. Der Kabarettist Jürgen Becker, auch bekannt aus den Mitternachtsspitzen, garniert seine Vorspeise – ‚Riphahn Raviolo‘ genannt – natürlich mit einer kleinen Geschichte: „Dieses eigenartige Rezept habe ich indirekt einem Kölner Architekten zu verdanken. Wilhelm Riphahn hat nicht nur die Bastei und die Kölner Oper entworfen. Von der ,weißen Siedlung’ in Köln-Buchforst bis zum Ortszentrum von Engelskirchen erkennt man seine stilsichere Handschrift, am prägnantesten vielleicht im Zentrum von Köln, am Ensemble der Hahnenstraße von Neumarkt bis zum Rudolfplatz. Hier ehrt mein Lieblingsrestaurant den berühmten Kölner Architekten. Im „Riphahn“ begeistert nicht nur die Auswahl famoser Kunst das Auge, sondern auch die phantastische frische Küche Nase und Gaumen. Einer der beiden Betreiber, Uwe Hammes, verriet mir dieses genial einfache Rezept seiner Karte, das Sie unbedingt nachkochen sollten.“

Zutaten 1000 ml Orangensaft, 400g Gorgonzola, 200g Sahne, 2 Beutel Ravioli (je nach Geschmack Ricotta, Pilz oder Spinatfüllung), ein Gläschen grüne, eingelegte Pfefferkörner, 4 El. Pflanzenöl.

Tina Teubner brät Hähnchenschenkel. Foto: Schauplatz

Zubereitung Wasser für die Ravioli salzen und aufsetzen. Den Orangensaft in einer Pfanne aufkochen. Den Gorgonzola darin schmelzen. Sahne hinzugeben, umrühren, köcheln und eindicken lassen. In einer zweiten Pfanne Pflanzenöl erhitzen. Ravioli ins kochende Wasser geben und nach der kurzen Kochzeit herausnehmen, abtropfen lassen, dann in der Orangensaftsoße schwenken und auf den Tellern verteilen.

Getränketipp Grauburgunder von Thorsten Krieger (Georg Huff)

Kabarettist und Comedian René Steinberg füllt normalerweise Säle, für sein Fans füllt er Bratäpfel. Foto: Agentur



Die Chansonette Tina Teubner hat das Hauptgericht entdeckt. „Maurisches Huhn zum Glücklichwerden“ heißt es.

Zutaten 8 Hühnerschenkel, Gemisch aus 3 EL Kurkuma, 3 EL Zimt, ½ TL Cayennepfeffer, ½ TL Salz

Jürgen Becker ist für die Vorspeise des kabarettistischen Weihnachtsmenüs zuständig und garniert es mit einer Geschichte. Foto: Schauplatz Gmbh

Zubereitung Hähnchenschenkel mit der Gewürzmischung einreiben und in Olivenöl anbraten. Man stelle den Backofen auf 180 Grad, hole die Hähnchenschenkel nach Gefühl aus der Pfanne und brate in derselben drei große, grob gewürfelte Zwiebeln an; man gieße 800 ml Brühe dazu und lasse eine gehörige Portion frischen Ingwer darin aufkochen.

Man schmeiße sowohl das Huhn als auch die Zwiebel-Ingwer-Brühe in den vorgeheizten Ofen, lege 20 Minuten die Beine hoch, um nun eine große Hand voll schwarzer Oliven, 3 Zitronen (geachtelt) und 2 volle Esslöffel Honig hinzuzufügen. Nach weiteren 20 Minuten ist man vom Duft betört, ärgert sich nur noch geringfügig darüber, dass alle wie immer zu spät sind, tunkt schon mal alleine frisches Weißbrot in den köstlichen Sud und ist im Paradies.“

Extratipp von Tinas Schwester Katja: „Auf keinen Fall auf einer weißen Tischdecke servieren, Kurkuma ist hartnäckig.“

Getränketipp Sauvignon Blanc Fumé von Oliver Zeter aus der Pfalz



Der Kabarettist René Steinberg, der mit seinem Weihnachtsprogramm in normalen Zeiten Langenfelds Säle füllt, serviert das Dessert: Bratäpfel. „Bratäpfel gehören zwingend zur Adventszeit wie der Glühwein, der Dominostein.“

Zutaten 6 Äpfel (Boskop) für die Füllung: Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln, Marzipan (Rohmasse), Orangenmarmelade, etwas Zitrone, Ausstecher für Apfel-Kerngehäuse.

Zubereitung Für die Füllung die Nüsse zerkleinern. Faustformel: 2-3 Esslöffel Nüsse pro Apfel. Die Nüsse mit Orangenmarmelade und dem Marzipan „anreichern“, bis eine gut schlotzige Masse entsteht. Nicht zu flüssig, nicht zu fest. Bei Bedarf kann mit Orangen- oder Apfelsaft nachgeholfen werden. Ebenso kann Zimt oder auch Anis zugefügt werden. Es können andere Nuss-Arten ausprobiert werden, Schokostreusel, Eierlikör, Sahne hinzugefügt oder das Marzipan weggelassen werden. Wenn‘s noch nicht zu 100 Prozent schmeckt, hat man wenigstens einen Grund, umgehend neue Bratäpfel zu machen.

Die Äpfel gut waschen und Kerngehäuse ausstechen. Die Äpfel mit der Nuss-Masse befüllen. Ab in den vorgeheizten Ofen und bei 200 Grad (Umluft 180) 20-30 Minuten backen lassen. Zeit variiert nach Geschmack. Dann vorher rausnehmen. Bei Bedarf mit Zimt abstreuen. Darf gerne mit einer Kugel Vanille-Eis und/oder einem Schuss Orangenlikör serviert werden.

Getränketipp Riesling Beerenauslese vom Weingut Anselmann

Das „Bratapfel-Gedicht“ frei nach René Steinberg gibt’s zum Schluss: