Corona-Ticker : 87 Infizierte in Langenfeld, 69 in Monheim

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag 1151 Infizierte, das sind 16 mehr als am Freitag. Unverändert beträgt die Zahl der Corona-Toten kreisweit 183; darunter 15 Monheimer und 10 Langenfelder.

Von den 1151 Infizierten wohnen in Erkrath 75 (14 weniger als am Freitag /9 Neuinfizierte), in Haan 86 (+9/14), in Heiligenhaus 49 (-4/7), in Hilden 141 (-16/23), in Langenfeld 87 (0/18), in Mettmann 129 (+50/58), in Monheim 69 (-8/2), in Ratingen 192 (+1/28), in Velbert 243 (-5/39) und in Wülfrath 80 (+1/20). 7431 Menschen gelten inzwischen kreisweit als genesen, darunter 746 Langenfelder und 695 Monheimer. In Quarantäne sind aktuell kreisweit 3413 Menschen, 295 Langenfelder und 297 Monheimer. 121 Covid-19-Kranke liegen aktuell in einer Klinik, darunter 12 Langenfelder und 12 Monheimer. Die aktuelle Neuinfektionen-Inzidenz liegt im Kreis Mettmann bei 173,6 (+11,5 im Vergleich zu Freitag).