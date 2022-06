Für Langenfelder Kindergarten : Kunstverein spendiert Gemälde

Langenfeld Ein lesendes Kind schmückt ab sofort die Kindertagesstätte Christ König. Das Werk stammt von der deutsch-koreanischen Künstlerin Jin Sook Chun.

Eine wirklich gute Idee: In der Kita der Gemeinde Christ König werden die Kinder jetzt jeden Morgen von einem dunkelhaarigen kleinen Mädchen in blauem Kleid begrüßt, das in ein Buch vertieft ist. Das Gemälde der deutsch-koreanischen Künstlerin Jin Sook Chun hat der Langenfelder Kunstverein der Kita spendiert.

„Das Bild ist sehr schön, aber ich sehe auch, dass viele Wohnzimmerwände gesättigt sind mit Kunst. Deshalb haben wir uns gedacht, dass sich dieses Gemälde mit der Aussage ,Kinder sollen lesen‘ sehr gut in einer Kita machen würde“, sagt sie. Die Künstlerin sei selbst Mutter. Und das Thema „Kind“ sei ihr sehr wichtig. Die Kita Christ König habe sich mit ihrer Leiterin Andrea Rüdesheim immer für die Arbeit des Kunstvereins interessiert, viele Ferienaktionen und Workshops mitgemacht und mit kleinen Gruppen an kindgerechten Führungen teilgenommen. „Deshalb fiel die Wahl auf diese Kita“, sagt Domdey-Fehlau.

Mit zeitgenössischen Positionen zur Kunst ebenso wie dem Blick auf die Entwicklungen der Kunst nach 1945 will der Kunstverein Fenster in andere Welten öffnen. Er versteht sich als Ort kultureller Auseinandersetzung in der eigenen Stadt. Regionale Künstler sind hier engagiert und werden gefördert, internationale Künstlerfreundschaften werden gepflegt, Kunstvermittlung in Schulen und Kitas aber auch in alle Gesellschaftsgruppen hinein, ermöglichen Begegnung vielfältig