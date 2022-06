Künstlerin aus Viersen : Justyna Janetzek erhält Förderpreis

Erst während der Preisverleihung des Ida-Gerhardi-Förderpreises in der Städtischen Galerie der Stadt Lüdenscheid erfuhr die Bildhauerin Justyna Janetzek, dass sie den renommierten und mit 5000 Euro dotierten Preis gewonnen hat.

„Vor allem aber habe ich mich darüber gefreut, dass ortsbezogene Kunst, so, wie ich sie mache, gesehen und honoriert wird“, sagte sie. Die 36-jährige Justyna Janetzek war im Jahr 2019 Stipendiatin des Viersener Kunstgenerators. Seitdem lebt und arbeitet sie in Viersen .

Neben Janetzek waren zehn weitere Künstler in die engere Auswahl des Preises gekommen. Insgesamt hatten sich 78 Künstler beworben. In der Begründung der Jury wird betont, dass es Janetzek innerhalb weniger Jahre gelungen sei, ein authentisches Werk von herausragender Qualität zu realisieren. „Mit ihren plastischen Raumzeichnungen erkundet sie den Raum in Bezug auf die Architektur und das menschliche Maß“, heißt es in der Begründung. Justyna Janetzek hat sich auf die außergewöhnliche Museumsarchitektur von Nikolaus Ruff bezogen. Ihre 6 x 4 Meter große Stahlskulptur verbindet die zwei Glaskuben, aus denen das Museum – mit einem Mittelbau – besteht, indem ihre Spitze eine später angebrachte Lamellenwand durchstößt.