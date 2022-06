Monheim : Fröhliche Gesichter beim Besuch aus Bourg-la-Reine

Beste Stimmung herrschte beim Besuch aus Bourg-la-Reine in Monheim. Neben Ausflügen wurde auch kräftig gefeiert. Foto: Freundeskreis Bourg-la-Reine

Monheim Nach zwei Jahren Zwangspause konnte der Verein „Freundeskreis Bourg-la-Reine“ endlich wieder Gäste aus der französischen Partnerstadt begrüßen.

Auf dem Programm stand ein Ausflug nach Bonn inklusive Stadtführung, Beethoven-Haus und als besonderes Bonbon noch eine Stippvisite per Bus ins ehemalige Regierungsviertel. Besonders amüsant war das Bundesbüdchen, wo bekannte Persönlichkeiten aus der deutschen Altpolitik sich regelmäßig schnell mal etwas holten.

Außerdem nahmen die deutschen Gastgeber mit ihren französischen Gästen an der großen Einweihung des neuen Frankreichviertels in Monheim teil. Blau-weiß-rot waren die vorherrschenden Farben, viele Menschen hatten sich auch so gekleidet, um damit ihre Verbundenheit mit Frankreich auszudrücken. Der Monheimer Bürgermeister Daniel Zimmermann, der Bürgermeister aus Bourg-la-Reine Patrick Donath und Olivia Christmann-Berkeley, die französische Generalkonsulin aus Düsseldorf, enthüllten das Straßenschild, das den Namen des zentralen Platzes verriet: Bourg-la-Reine-Platz.