Prof. Dr. med. Thomas Frieling ist Mediziner am Helios-Klinikum in Krefeld und in einem Seitenflügel seiner Seele talentierter Künstler. Nun wurde ein Kalender mit seinen Werken aufgelegt – mit Start im Juli, dem ersten Monat des Rotary-Jahres. Die Kalenderblätter sind mit Krieewelsch-Versen der Pappköpp versehen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)