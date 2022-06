Monheim : KKV mit solider Bilanz und vielen Themen

Monheim Der Vorsitzende des KKV (Verband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung), Herbert Süß, konnte jetzt viele Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung begrüßen und dabei erfolgreiche Bilanzen für 2020 und 2021 vorlegen.

In seinem Rechenschaftsbericht ließ Herbert Süß das Programm der

vergangenen Jahre Revue passieren: Der Vortrag über „Romano Guardini“ von Dr. Martin Brüske, das „13. Gipfelgespräch mit den Spitzenkandidaten für den Stadtrat“, die “Podiumsdiskussion mit der Kandidaten für den Bundestagswahlkreis Mettmann“, die „Analyse der Monheimer Lokalpolitik“ und den „Kreuzweg von Sieger Köder in Bensberg“. Trotz der Restriktionen der Pandemie gelang es dem Vorstand, diese Veranstaltungen durchzuführen, an denen 370 Interessierte teilnahmen.

In diesem Jahr fand bereits die „Podiumsdiskussion mit den Kandidaten für die Landtagswahl“, die „Feier des Sonntag Laetare“ und die gemeinsame „Maiandacht“ statt. Am 3. August hält Prof. Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz den Vortrag „Was ist der Mensch wert? Über Person, Freiheit und das Glück der

Grenze“. Am 6. September folgt die 16. Podiumsdiskussion mit dem Thema „Die Analyse der Monheimer Lokalpolitik“ und am 17. Oktober referiert die Fachärztin für Allgemeinchirurgie, Katharina Ockel, über das Thema „Leistenschwellung – was nun?“ Differenzialdiagnose des Leistenbruchs“.