Langenfeld : Betonplatz wird zum Rathausgarten

Langenfeld Einstimmig bringt der Langenfelder Bauausschuss die Umgestaltung des Konrad-Adenauer-Platzes auf den Weg.

Die Stadt hat vor einigen Jahren mit ihrem modernen, offenen Marktplatz und den großen Wasserfontänen einen tollen Treffpunkt für die Bürger entwickelt. Dass Langenfeld ein Händchen für Plätze hat, zeigte jetzt im Bau- und Verkehrsausschuss auch der Abschluss-Entwurf für den geplanten Umbau des Konrad-Adenauer-Platzes am Rathaus. Trist, zugig und sehr betonlastig lädt das Areal nicht gerade zum Verweilten ein. Einzig den Cafés und einer Pizzeria gelingt es in den Sommermonaten, eine etwas freundlichere Atmosphäre zu schaffen. Doch schon im kommenden Jahr soll alles besser sein. Einstimmig votierten die Politiker für das Konzept eines „Rathausgartens“ mit vielen Bäumen, Hecken sowie großzügigen Beeten, bepflanzt mit Stauden- und Gräsern. Viel Grün statt Beton lautet die Devise für das 7000 Quadratmeter umfassende Gelände von der Kurt-Schumacher-Straße bis zum eigentlichen Rathausvorplatz sowie für das neue Entree zur Theodor-Heuss-Straße.

Arnaud Greder (Förder Landschaftsarchitekten aus Essen) stellte den Politikern im Ausschuss die Entwürfe für die Neugestaltung vor. Das zerstückelte Areal soll einheitlicher und damit ruhiger werden. Bestehende Höhenunterschiede fallen weg, und das jetzt bunt zusammengewürfelte Pflaster weicht harmonisch angeordneten, größeren und kleinformatigen Steinen in hellen Grautönen, die an den Rändern eingefasst werden. Der alte Platanenbestand wird durch weitere Bäume ergänzt. Sie sollen den Platz optisch begrenzen.

Was Das Landschaftsarchitekturbüro Förder (Essen) leitete daraus drei Entwürfe ab. Ein CDU-Antrag mit 13 Punkten wurde in die Planung eingearbeitet.

Der Konrad-Adenauer-Platz wird barrierefrei. Er bekommt großzügige Fußgänger-Achsen und eine Radwege-Verbindung. Die Fläche wird bald für verschiedene Nutzer attraktiv sein. So sind neben Ruhebereichen auch interaktive Spielmöglichkeiten für Kinder vorgesehen. Es gibt Sitzmauern mit Holzauflagen, Podeste und Bänke, einen „Wassertisch“ und einen Trinkwasserbrunnen. Leuchten setzen sowohl in der Mitte als auch an den Ausgängen Akzente. Leuchtstreifen führen auf dem Boden an den Sitzmauern entlang. Überall auf dem Platz soll es drahtlosen Internet-Empfang (W-LAN) geben.