Langenfeld Baustelle

Baustelle : Dauerbaustelle verärgert Langenfelder

Seit Wochen existiert die Baustelle am Forellenweg. Die Anwohner ärgern sich, dass es nicht voran geht. Foto: Heribert Hankammer/Hannelore Hankammer

Langenfeld Hannelore Hankammer wohnt am Forellenweg in Langenfeld und ärgert sich schon seit Mitte Mai über eine Baustelle auf der Straße. Damals sei in Höhe des Hauses Nummer 40 ein Loch ausgehoben und abgesperrt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Seitdem ist nichts mehr geschehen und das Loch bröckelt am Rande immer mehr ab“, sagt die Anwohnerin.

Auch ihr Nachbar Helmut Clemens ist sauer. „Es tut sich nichts. Der Grund der Baustelle ist uns Anwohnern unbekannt.“ Man habe mehrfach im Bürgerbüro und auch beim Tiefbauamt angerufen, doch die Anfragen verliefen im Sande, berichtet Hannelore Hankammer weiter. „Es gab nur Vertröstungen und es wurde gesagt. der Kollege kümmere sich.“ Die verlassene Baustelle sei sehr hinderlich, erklären die Nachbarn. So sei es schwierig, vor das Haus zu fahren, um schwere Dinge zu entladen, vor allem, wenn noch Autos in der Nähe parkten.



zurück

weiter