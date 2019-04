Langenfeld : Verdienstkreuz für Langenfelder Paar

LANGENFELD Gemeinsam setzen sich Cäcilia (82) und Franz (83) Cürten seit Jahrzehnten für Bedürftige ein.

Als Mitglieder der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) in Langenfeld engagieren sie sich seit 1969 in der Arbeits-, Sozial- und Familienpolitik, unterstützen Lepra-Hilfswerke und Pfarrfeste, bringen sich persönlich in der Flüchtlingshilfe ein. Im Langenfelder Rathaus überreichte Landrat Thomas Hendele den Eheleuten jeweils ein Bundesverdienstkreuz am Bande. „Das ist ganz selten, dass auf diese Weise ein Paar gemeinsam ausgezeichnet wird“, sagte Hendele in seiner Ansprache.