Fußball : Richrath legt sich fest: Nur der Aufstieg in die Bezirksliga zählt

Soll in Richrath die Fäden ziehen: Von Emil Vincazovic (rechts/Neuzugang vom VfB Hilden) erhoffen sie sich am Schlangenberg eine Menge. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Langenfeld Über viele Jahre hinweg war TuSpo Richrath in der Verbandsliga und der Landesliga beheimatet – und damit lange Zeit das Aushängeschild des Langenfelder Fußballs. Im Jahr 2015 folgte allerdings der Absturz in die Kreisliga A und anschließend hatten die Richrather vor allem damit zu tun, den Super-GAU abzuwenden: Besonders am Ende der Saison 2016/2017 stand Richrath schon mit einem Bein in der Kreisliga B, wendete den nächsten Abstieg damals aber am letzten Spieltag mit einem bemerkenswerten 11:1-Sieg gegen den bereits als Absteiger feststehenden SR Solingen 1880/1895 ab.

Von Martin Römer

Inzwischen gibt es wieder Licht am Ende des Tunnels. Unter dem neuen Trainer Rudi Mirtic hatte das junge TuSpo-Team in der abgelaufenen Serie erstmals nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun und wurde sogar zu einer Spitzenmannschaft. Am Ende der Saison stand für die Richrather der glänzende vierte Platz in der Bilanz. „Wir sind mehr als zufrieden und haben unser eigenes Ziel übertroffen, unter die ersten acht zu kommen. Zwischenzeitlich hatten wir ja sogar die Hoffnung, ganz oben mitspielen zu können. Dann aber mussten wir feststellen, dass wir mit unserem jungen Team so weit noch nicht sind“, erklärt Mirtic.

Er denkt dabei in erster Linie an die Auftaktspiele nach der Winterpause. TuSpo lag damals zwar schon acht Punkte hinter dem späteren Meister FC Britannia Solingen, doch mit Siegen in den ersten beiden Spielen gegen den Tabellenführer und gegen den Drittplatzierten BV Gräfrath wäre vielleicht doch etwas möglich gewesen. Nachdem diese beiden Partien allerdings verloren waren, stand fest dass die Richrather mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun haben würden.

Mirtic betont den Plan mit einer im Amateur-Fußball seltenen und deshalb erfrischenden Klarheit: „Wir wollen aufsteigen, das ist unser klares Ziel. Es bringt jetzt auch nichts, da drumherum zu reden. Wir haben bereits in der abgelaufenen Saison gegen die oben stehenden Mannschaften gut ausgesehen. Wir sind Vierter geworden und haben uns noch einmal gut verstärkt.“ Mit einem Durchschnittsalter von gerade einmal 21,8 Jahren ist der Richrather Kader sehr entwicklungsfähig und er wird durch punktuelle Verstärkungen weiter richtig aufgewertet.

Vor allem die Verpflichtung von Emil Vincazovic sticht heraus: Der ehemalige U19-Nationalspieler von Kroatien kommt vom Oberligisten VfB Hilden an den Schlangenberg und soll in der nächsten Saison für Richrath das Spiel lenken. Gerade gegen die eher defensiv eingestellten Gegner aus der unteren Tabellenhälfte hatte TuSpo in der vergangenen Spielzeit die meisten Probleme. „Emil ist im zentralen Mittelfeld genau das Sahnestück, das uns gefehlt hat. Vor allem gegen tief stehende Mannschaften erwarten wir uns von ihm Lösungen. Wegen seiner Erfahrung aus dem Jugendbereich wollen wir ihn trotz seines jungen Alters in die Verantwortung nehmen“, sagt Mirtic.

Darüber hinaus kamen drei weitere Spieler, die zwei Dinge gemeinsam haben: Kevin Kluthe, Maximilian Amerding und David Eftimovski sind jeweils 21 Jahre jung und waren zuletzt in der Bezirksliga unterwegs. Während Kluthe beim VfL Benrath zu den Stammkräften gehörte, kam Armerding bei der 1. SpVg. Solingen-Wald 03 immerhin auf 15 Einsätze. Eftimovski war beim TSV Aufderhöhe hingegen eher Ergänzungsspieler und kam insgesamt nur sechsmal zum Zuge.