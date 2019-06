Langenfeld : Abendlicher Museumsevent zur Karikaturen-Ausstellung

Langenfeld (ilpl) Die Veranstaltungsreihe „Kunst und Kulinarik“ geht in die zweite Runde.

Am Freitag, 14. Juni, bietet das Stadtmuseum Langenfeld nach dem großen Erfolg der ersten Veranstaltung auch zur Ausstellung „Daumier, Grandville und die Kunst der Karikatur“ Kunsterleben am Abend mit kulinarischen Kleinigkeiten an.