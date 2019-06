Langenfeld : Wasserburg lädt zum Ritterspektakel ein

Langenfeld Familien können am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Juni, im Innenhof das mittelalterliche Treiben genießen.

Burkhard Worm und Lothar Marienhagen vom Förderverein der Wasserburg rechnen mit 5000 bis 6000 Besuchern an beiden Tagen. „Viele kommen immer wieder. Einige tragen sogar historische Gewänder.“ Bereits zum achten Mal lockt das Spektakel besonders Familien mit Kindern in den Innenhof der Burganlage aus dem 13. Jahrhundert. Jedes Jahr sei wieder ein neues Highlight hinzugekommen, freut sich Worm. Der Förderverein arbeitet bei der Planung eng mit der Marketinggesellschaft „History & Events“ zusammen. In diesem Jahr werden sich Handwerker, Kräuterkundige und Gaukler an rund 30 Ständen präsentieren. Eine Filzerin wird mit den Mädchen und Jungen kreativ basteln, es gibt eine Perlenschmiede, ein Bogner stellt Pfeile und Bogen her, ein Räucherer bietet Räucherkerzen und Düfte an, eine Seifenhexe weist in die Kunst des Seifenherstellens ein, und ein Bäcker backt im Holzofen knuspriges Brot.