Mega meldet : Monheim: Stromausfall im Bereich Frohnstraße, Heinestraße und Eierplatz

Monheim Bei Sondierungsarbeiten des Kampfmittelräumdienstes wurden Kabel beschädigt.

Die Mega meldet einen Stromausfall rund um den Eierplatz. Betroffen sind vor allem die Frohn- und Heinestraße. Dies teilte die Stadt Monheim am Freitag Morgen mit. Bei routinemäßigen Sondierungsarbeiten des Kampfmittelräumdienstes auf dem Baugrundstück für das künftige Moki-Zentrum an der Heinestraße seien am frühen Freitagmorgen offenbar mindestens zwei Kabel beschädigt worden. Beschäftigte des städtischen Elektrizitätsversorgers bemühten sich bereits um eine schnelle Reparatur. Die Arbeiten werden nach Einschätzung der Mega voraussichtlich bis in den Nachmittag dauern.