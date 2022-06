Unfall in Langenfeld : 14-Jähriger wird ins Gebüsch geschleudert: schwer verletzt

An diesem Übergang erlitt der jugendliche Radfahrer schwere Verletzungen am Fuß. Foto: Foto: Polizei

Langenfeld Bei einem Unfall ist ein 14-jähriger Radfahrer auf einer Überquerungshilfe in Langenfeld von einer Autofahrerin erfasst und in ein Gebüsch geschleudert worden.

() Ein 14-jähriger Radfahrer ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Langenfeld schwer am Fuß verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Den Angaben zufolge war gegen 8.50 Uhr eine 51-jährige Autofahrerin mit ihrem Honda über die Straße „Auf dem Sändchen“ in Richtung Innenstadt gefahren.