Hilden : Taxifahrer stößt mit betrunkenem Radler zusammen

Hilden Als die Beamten zum Unfallort an der Elberfelder Straße kamen, fiel ihnen Alkoholgeruch auf. Ein Test ergab laut Polizei den Wert von 1,7 Promille.

(RP) Ein Taxifahrer hat in der Nacht zu Mittwoch einen betrunkenen Fahrradfahrer gerammt. Das teilte die Polizei mit. Gegen 1.15 Uhr wollte demnach ein 42-jähriger Hildener mit seinem Fahrrad von einem Parkplatz an der Elberfelder Straße auf Höhe der Hausnummer 175 losfahren.

Die Beamten führten einen Alkoholtest durch, der laut Sprecher einen Wert von 1,7 Promille ergab. „Der 42-jährige Hildener wurde zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht, welches er kurz darauf wieder verlassen konnte. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet“, so der Sprecher weiter. Durch den Aufprall wurde der 42-Jährige leicht verletzt, am Taxi entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.