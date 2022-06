Einbruch in Monhemer Hotel : Unbekannter stiehlt Hoteltresor

Einbruch in Monhemer Hotel

Monheim Einen Hoteltresor hat ein Täter in der Nacht zu Mittwoch aus einem Hotelbüro an der Delitzscher Straße entwendet. Laut Polizei hat der Einbrecher zuvor ein Fenster zum Berliner Ring hin aufgehebelt.

(og) Ein Hotelgast gibt zu Protokoll, er habe gegen 21.15 Uhr einen Mann an dem Fenster beobachtet, der sich mit einem Akkuschrauber an dem Fenster zu schaffen macht. Er soll angegeben haben, im Auftrag des Hotels das Fenster zu reparieren – allerdings ohne Auftrag. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um den Einbrecher gehandelt haben könnte. Er soll 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, schlank sein, schwarze Haare haben. und spricht gutes Deutsch“. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02173 9594-6350 an.