Unfall Haus-Gravener-Straße Langenfeld : Rollerfahrer überholt und prallt in Corsa

Langenfeld Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag ist ein 45 Jahre alter Fahrer eines Motorrollers schwer verletzt worden. Jetzt gibt die Polizei Einzelheiten dazu bekannt.

(og) Danach soll ein 19-jähriger Langenfelder mit seinem Opel Corsa von einem Firmengelände an der Haus-Gravener-Straße abgebogen sein. Da es dort gerade einen Rückstau in Richtung Solingen gegeben habe, sei der 19-Jährige von zwei Autofahrern auf die Straße gewunken worden. Diese stoppen und gewähren dem jungen Mann die Ausfahrt. In diesem Moment habe laut Zeugenangaben der 45-jähriger Rollerfahrer die wartenden Autos überholt und kracht in die Seite des Corsas. Dabei stürzt der Rollerfahrer und verletzt sich schwer. Ein 50-jähriger Solinger alarmiert umgehend den Rettungsdienst und leistet Erste Hilfe bei dem Rollerfahrer. Dieser wird anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Laut Zeugen soll der Motorroller-Fahrer bereits zuvor durch eine waghalsige Fahrweise aufgefallen sein. Daher fragt die Polizei: Wer kann weitere Angaben zum Unfallhergang machen? Gesucht werden auch noch die beiden Autofahrer, die den Fahrer des Corsas auf die Straße gewinkt haben sollen. Diese hatten sich nach vor Eintreffen der Polizei entfernt, ohne ihre Personalien anzugeben. Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter Tel. 02173 288-6310 entgegen.