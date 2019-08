Langenfeld : In Gostynin entspannen und schlemmen

Die moderne katholische Kirche in Gostynin mit dem polnischem Papst Johannes Paul II davor. Foto: Partnerstadtkomittee Langenfeld

Langenfeld Das 20.000 Einwohner zählende Städtchen am Weichselbogen in der Mitte von Polen wurde bereits 1279 urkundlich erwähnt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ilka Platzek

Seit 1998 ist das polnische Städtchen Gostynin Partnerstadt von Langenfeld. Das ist wichtig zu wissen:

Die Partnerschaft Seit jetzt 21 Jahren unterhält die Gemeinde im Herzen Polens offiziell eine Städtepartnerschaft mit Langenfeld. Lange Zeit leiteten die aus Gostynin stammenden Waldemar und Erna Funk in Langenfeld den Förderverein Gostynin, der in dem von Elmar Widera geleiteten Partnerschaftskomitee aufgegangen ist. Verbandelt sind die beiden Städte schon seit 54 Jahren. Damals übernahm Langenfeld eine Patenschaft für die ehemaligen Bürger der Stadt und des Kreises Gostynin. Von dort waren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs etwa 100 Familien geflohen und schließlich in Langenfeld heimisch geworden. Viele waren Nachkommen deutscher Tuchmacher, die um 1820 nach Polen gezogen waren und dort die Wirtschaft belebten. Ende des 2. Weltkriegs wurden sie vertrieben. Im Mai 1965 hat der Rat der Stadt die Freundschaft mit Gostynin geschlossen. Ziel war es, die Zugewanderten aus Gostynin besser zu integrieren. Die Partnerschaft wurde 1998 besiegelt, als Langenfeld 50 Jahre Stadt war. Vor dem Fall des Eisernen Vorhangs wurden die Kontakte zwischen beiden Städten eher auf privater Ebene gepflegt. Inzwischen haben Chöre, Tänzer, Sportler, Musikschüler und Feuerwehren enge Kontakte.

Info Knapp 1000 Kilometer bis nach Gostynin Foto: Matzerath, Ralph (rm-) Anreise Gostynin ist knapp 1000 Kilometer von Langenfeld entfernt. Anreisemöglichkeiten: Auto Man fährt 10 bis 12 Stunden über Hannover, Braunschweig, Potsdam. Posen Richtung Warschau bis nach Gostynin. Bahn Man kommt auch mit der Bahn nach Gostynin. Laut Zugauskunft dauert die einfache Fahrt aber, je nach Verbindung, zwischen gut 12 und über 16 Stunden. Flugzeug Am bequemsten ist der Flug ab Düsseldorf nach Warschau oder Lodz und dann weiter mit dem Zug oder dem Bus.

Die Stadt Gostynin liegt in der Mitte von Polen, etwa 130 Kilometer westlich der Hauptstadt Warschau. Die erste urkundliche Erwähnung Gostynins stammt aus dem Jahr 1279. Die Stadt wurde während der polnischen Teilungen mal Polen, mal Preußen, mal Kongresspolen zugeschlagen und war auch in der Folge immer mal wieder Deutsch, zuletzt in der NS-Zeit unter Besatzung bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Es hat heute rund 20.000 Einwohner.

Die ehemalige evangelische Kirche neben dem Gostyniner Schloss bietet sich auch zur Besichtigung an. Foto: Partnerschaftskomitee Langenfeld

Sehenswertes An Sehenswürdigkeiten hat Gostynin ein Schloss aus dem 14. Jahrhundert zu bieten, in dem 1611 der russische Zar Schuiski gefangen gehalten wurde und auch dort starb. Besucher besichtigen das Rathaus, die örtlichen Kirchen oder nutzen das moderne Schwimmbad. Die Stadt ist umgeben von einer abwechslungsreichen Landschaft mit großen Wäldern und der „Gostyniner Seenplatte“ mit ihren rund 60 Seen. Dort gehen Polen ihrem Nationalsport nach, dem Angeln. Die Waldgebiete sowie die einzigartige Flora und Fauna lassen sich auf gut erschlossenen Wanderwegen erkunden und bieten auch für Reiter und Radfahrer viele attraktive Touren. Auch Kajakfahren lässt es sich gut rund um Gostynin.

Folklore-Gruppe aus Gostynin. Der Volkstanz wird in Polen stärker gepflegt als in Deutschland und fehlt bei keinem Fest und keiner Feier. Foto: Partnerstadtkomittee Langenfeld