Langenfeld : Infoabend bringt polnische Partnerstadt Gostynin näher

LANGENFELD Über Langenfelds polnische Partnerstadt informiert am Mittwochabend die Volkshochschule unter dem Motto „Gostynin lädt Sie ein − Gostynin zaprasza“.

Seit 1998 besteht diese Städteverbindung mit Gostynin. In Zusammenarbeit mit dem Langenfelder Partnerschaftskomitees lädt die VHS zu einer virtuellen Reise in das etwa 20.000 Einwohner zählende Städtchen am Weichselbogen ein. Teilnehmer müssen sich vorher anmelden (siehe unten).