Langenfeld/Monheim : Polizei kodiert mehr als 300 Räder in acht Stunden

Polizei und ADFC bieten häufig gemeinsam Codieraktionen an. Foto: polizei/Polizei

Langenfeld/Monheim (og) Langenfeld hat unter den Kreisstädten die höchste Quote bei den Fahrraddiebstählen. 437 waren es im Jahr 2018. Um es Dieben schwerer zu machen, bietet die Kreispolizei Fahrradcodierungen an. Mehr als 300 Fahrräder haben Mitarbeiter der Dienststelle Kriminalprävention deshalb in den vergangenen Tagen codiert – an vier Vormittagen in acht Stunden.

Nach vorherigem Aufruf etwa in der Rheinischen Post der Städte Hilden, Ratingen, Langenfeld und Monheim wurden die Beamten der Präventionsdienststelle aus Hilden schon vor Beginn der eigentlichen „Codierzeit“ von einer langen Menschenschlange erwartet, teilt die Polizei mit.

„BlockiT“ heißt die Aktion, die bereits im sechsten Jahr überwiegend in den Kreisstädten mit vielen Radlern kostenfrei angeboten wird. Hintergrund und vorrangiges Ziel dieser Aktion ist es, Fahrräder so zu kennzeichnen, dass der Diebstahl sich nicht lohnt, weil sie eindeutig wieder dem Besitzer zugeordnet werden können. Dabei helfen nicht nur der als Kennzeichen dargestellte Codieraufkleber, sondern die zusätzlich erhobenen Fahrraddaten.

In der Praxis erleben die Beamten leider oft, dass Fahrradbesitzer die Daten ihres Fahrrades gar nicht kennen und dann auf die Codierung hoffen, so die Polizei. Wenn Eigentümer eines Fahrrades Daten wie Marke, Modell, Farbe, Fahrradart, Laufradgröße und Rahmennummer selbst überprüfen und notieren, dann sei eine Codierung eine sinnvolle Ergänzung, um Täter abzuschrecken, heißt es in der Mitteilung der Polizei.